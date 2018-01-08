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Milliyetçi Demokrasi Partisi uzun süreli bir hükümet çıkmayacak açıklaması

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), seçim sonuçlarının ülkede başkanlık sisteminin zorunlu olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu anki meclis aritmetiğinde uzun vadeli bir hükümetin çıkmayacağının aşikar olduğunu savundu.

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 17:45
Milliyetçi Demokrasi Partisi uzun süreli bir hükümet çıkmayacak açıklaması

MDP: “ŞU ANKİ MECLİS ARİTMETİĞİNDE UZUN VADELİ BİR HÜKÜMETİN ÇIKMAYACAĞI AŞİKAR”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), seçim sonuçlarının ülkede başkanlık sisteminin zorunlu olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu anki meclis aritmetiğinde uzun vadeli bir hükümetin çıkmayacağının aşikar olduğunu savundu.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, seçim süreci değerlendirilerek, 13 Ocak Cumartesi günü Parti Genel Sekreterinin kesin ihraç istemi görüşülmek üzere  parti meclisinin toplantıya çağırıldığı kaydedildi.

Seçim sürecinde yaşanan sıkıntılara da değinilen açıklamada, maddi imkânsızlık ve parti üyesi görünümündeki kişilerin ihaneti neticesinde seçimin sonladığı belirtilerek,  şu ifadelere yer verildi:  “Yarıya yakın seçmenimiz sandığa gitmemiş iradesini yansıtmamıştır, asıl düşündürücü ve tehlikeli olan budur. İstikrarın sağlanabilmesi adına başkanlık sistemi zorunludur.”

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