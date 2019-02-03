"MİLLİYETÇİLİK LAFLA OLMUYOR..."

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2019 Pazar 16:37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘Milliyetçilik’ tartışmaları Türkiye’de gündem oldu. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde, Bahçeli’ye yönelik, “Milliyetçilik lafla olmuyor” sözlerine, MHP lideri sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Bahçeli, paylaşımında, “Yıllarca tankı, topu, mühimmatı yabancılardan almadık mı? Dönem dönem uygulanan silah ambargolarıyla Türk ordusunun harekât kabiliyeti kısıtlanmadı mı? Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan acıklı yaptırımlar ne çabuk unutuldu?” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'den hiçbir çıkış beklemiyorum. Ama bütün ülkücü kardeşlerim bilsinler diye bu örneği veriyorum. Milliyetçilik lafla olmuyor, lafla milliyetçilik olmaz. Sen, kendi silah fabrikasını yabancılara peşkeş çekerken iktidar, sessiz kalırsan ve sarayın bekçiliğini yaparsan ben ona itiraz ederim. İşte milliyetçilik budur." diye konuştu.



“KIBRIS HAREKATI’NDA YAŞANANLAR ACIKLI YAPTIRIMLAR NE ÇABUK UNUTULDU?”



Ardından Bahçeli, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu’na yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı: “Ortada satış yok iken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı demek sahtekârlıktır.



Sayın Kılıçdaroğlu farkındaysan yine çaktın, yine sınıfta kaldın. Neyden rahatsız oluyorsun? Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 68’e çıkmasından mı? Kendi kendine yeten bir ülke olmamızdan mı? Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından mı? Nedir seni hoplatan, hazım zorluğu çektiren? Söyle de belki tedavisi bulunur! Yıllarca tankı, topu, mühimmatı yabancılardan almadık mı? Dönem dönem uygulanan silah ambargolarıyla Türk ordusunun harekât kabiliyeti kısıtlanmadı mı? Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan acıklı yaptırımlar ne çabuk unutuldu? Sayın Kılıçdaroğlu havanda su dövüyor, havada istismar taklaları atıyor. Fakat gafillik nafiledir.



Sakarya ve çevresinin savunma sanayii merkezlerinden birisi olmasından ürkmesi boşunadır. Korkuyor, çünkü HDP’ye karşı yüzü kara çıkacak, PKK’ya verdiği sözün altında ezilecek. Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla. Kandil ittifakınızdan umutlandı, emperyalizm ittifakınızla kanlandı, Türk ve Türkiye düşmanları ittifakınızla canlandı. Yanınıza 12 Eylül zulmünü de aldınız, artık fren ve dikiş tutmazsınız”

(KIBRIS POSTASI)