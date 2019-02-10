MOSAD 1. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 08:41

Genel Kurul’da yapılan seçimle 5 asil ve 2 yedekten oluşan yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıyla kendi içinde dernek başkanını belirleyecek.



Aynı zamanda KTSO’nun da üyesi olan genel kurul katılımcılarına hitaben kısa bir konuşma yapan Oda Başkanı Candan Avunduk, genel kurulun özelde sektör, genelde de ülke üretimi için mücadele eden mobilya sanayicileri için önemli olduğuna dikkat çekerek; “Genel kurulun yapısına baktığımızda bu ülkede mobilyada markalaşmış firmaları görüyorum. Bu ağırlığı olan bir yönetim olacağı anlamına geliyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu. Disiplin Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelikleri seçimsiz olarak belirlendi.





Genel Kurul sonucunda oluşan Yönetim Kurulu ve diğer organlar şöyle:



“Asil üyeler; Ahmet Çeler, Muzaffer Özyüksel, Hüseyin Ciddi, Ahmet Kasapoğluları ve Erdoğan Aşık. Yedek üyeler; Kemal Zaim ve Buğra Biren. Disiplin Kurulu; Erkut Zaim, Gassam Yüksek ve Raci Yıldız. Denetleme Kurulu; Hüseyin Tumay, Metin Yaman ve İlker Yaşar.”