Mourinho Manchester City’ye gönderme bulundu

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:35

Mourinho Manchester City’ye gönderme yaptı!

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, ezeli rakipleri Manchester City’nin transfer politikasına göndermede bulundu. Mou, “Manchester City forvet fiyatına bek transferi yapıyor” dedi. Mourinho, “Dünyanın en iyi takımını almadık, bir futbol takımı yaratmaya çalışıyoruz ve 2. yıldayız. Manchester City forvet fiyatına bek transferi yapıyor. Son 2 maçımızda 15 pozisyona girip 3 kötü gol yedik” dedi. Bu ifadenin ardından bir muhabirin “Transfere 300 milyon Pound harcadınız” yorumuna ise “Yeterli değil” şeklinde cevap veren Mourinho’nun sözleri çok tartışılacak gibi gözüküyor.

spor 24.com