MUHTAROĞLU, KTTO HEYETİNİ KABUL ETTİ

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:27

Muhtaroğlu kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, DPÖ ile KTTO arasındaki yakın iş birliği ve iletişimin uzun yıllara dayandığını belirtti.



Ödül Muhtaroğlu, KTTO’nun hazırlanan raporlarda DPÖ’nün sağladığı verileri kullandığını, aynı şekilde ticaret sektörü hakkında bilgi talep ettiği zaman KTTO’nun bu verileri DPÖ’ye sağladığını hatırlattı.



Son yapılan fiyat ve veri çalışmasında kamuoyuna yansıyan ve bir takım yanlış anlamaya sebebiyet veren açıklamalar olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, DPÖ’nün kasım ayı fiyatlarıyla KTTO’nun Aralık-Ocak dönemi fiyatlarının birbirini tutmamasından kaynaklı yanlış anlaşılmalar yaşandığını söyledi.



Bu iki verinin karşılaştırılmasının zaten mümkün olamayacağının altını çizen Muhtaroğlu, bunun kamuoyunca sanki “DPÖ’nün Kasım ayı fiyatları yanlışmış gibi” anlaşıldığına işaret etti.





KTTO Başkanı Turgay Deniz de KKTO’nun veri çalışmaları ve rapor hazırlanma aşamalarında DPÖ’den her zaman büyük destek aldığını belirtti.



Deniz, basına yansıyan yanlış anlaşılmanın DPÖ’nün Kasım ay verileriyle, KTTO’nun da Aralık – Ocak dönemi verileriyle açıklamalar yapmış olmasından kaynaklandığını kaydetti.



Aralık ayında Hayat Pahalılığı’nın eksi (-) veri getirdiğini, Ocak’ta da eksi veri beklediklerini dile getiren Deniz, yeni stok malların depolara girmesiyle Ocak ve Şubat aylarında fiyatlarda bir nebze ucuzlamanın daha gözleneceğini ifade etti.