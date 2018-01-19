Muş ve bingöl arası trafik kazası

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 23:37

Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı

Muş ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Solhan karayolu üzerinde meydana geldi.



Hatay'dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple karayolunun kenarındaki dereye uçtu.



Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Muş ve Solhan'daki hastanelere kaldırıldı.