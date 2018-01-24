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MUSTAFA CENGİZ ”İSTİFA BEKLİYORUM” DEMİŞTİ

Galatasaray’da yeni başkan Mustafa Cengiz, bugün mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A.Ş.’de yeni bir yapılanma planladıklarını ve mevcut üyelerin istifasını rica ettiğini belirtmişti.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:20
MUSTAFA CENGİZ ”İSTİFA BEKLİYORUM” DEMİŞTİ

Galatasaray’da yeni başkan Mustafa Cengiz, bugün mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A.Ş.’de yeni bir yapılanma planladıklarını ve mevcut üyelerin istifasını rica ettiğini belirtmişti.

MUSTAFA CENGİZ ”İSTİFA BEKLİYORUM” DEMİŞTİ

Bu açıklamanın ardından ilk istifa, Serdar Güzelaydın’dan geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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