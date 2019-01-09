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"MÜZAKERE BAŞLAMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Çavuşoğlu, "Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 12:10

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin, “Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor.” dedi.

İdlib mutabakatını değerlendiren Çavuşoğlu, “Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz.” diye konuştu.

Kıbrıs'taki müzakerelerle de ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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