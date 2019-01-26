"MÜZAKERELER SONUÇ ODAKLI OLMALI"

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:35

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, herkesin çözüm istediğini ve bunun da BM çatısı altında yürütülecek müzakerelerle mümkün olabileceğini bildiklerini kaydetti.

Akıncı “Ama iş ola müzakere döneminin de artık sona erdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bundan sonra gerçekleştirilecek müzakereler sonuç odaklı olmalı” dedi.

Akıncı, Anastasiadis’e çağrı da yaparak, “ Anastasiadis neyi görüşmek istediğine açıklık getirmedi. Biz desentralizasyonu görüşmeyiz demedik. Bunu görüşmeye kapıyı kapatmadık” ifadelerini kullandı.

Akıncı, Lute’un çabalarının, ‘müzakere için zemin var mı?’ konusunu saptamak için olduğunu ve Şubat ayında tekrar adaya gelme ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Akıncı, “Doğalgaz konusunda görüşlerimiz açık ve net. Ya bunu gerginlik meselesi yaparsınız, Rum tarafının şu anda yaptığı gibi, ya da akıl yoluyla zenginliği paylaşırsınız” diyerek, en akılcı yolun gazın Türkiye üzerinden sevk edilmesi olduğunu vurguladı.

Akıncı, “Türkiye –KKTC ilişkilerinin gelişip güçlenmesi her iki tarafın da arzusudur. KKTC ekonomisine ileriye götürecek projelerin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz” dedi.



TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok yararlı geçen toplantılarla, en başta ekonomi ve eğitim olmak üzere ikili işbirliklerini nasıl geliştirecekleri konusu ile Kıbrıs konusunu enine boyuna ele aldıklarını belirtti.

Kıbrıs konusunda bundan sonra nasıl hareket edeceklerini değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu , Rum tarafının hiçbir şeyi paylaşmak niyetinde olmadığına da dikkat çekerek, “Ne istediğimizi, yeni bir müzakereye başladığımızda her şeyden önce neleri müzakere edeceğimiz konusunda hemfikir olmalıyız ki bir daha boşuna zaman kaybetmeyelim” dedi.

“Biz siyasi eşit, iki kesimli adil kalıcı bir çözüm istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, ancak diğer tarafın bunları istemediğini, bunu iyi düşünmek gerektiğini söyledi.

“Biz hiçbir seçeneği dışlamıyor veya empoze etmiyoruz” diyen Mevlüt Çavuşoğlu, kimsenin de diğer seçenekleri dışlamamasını, tüm seçeneklerin ortaya konmasını değerlendirilmesini ve bir umut ışığı varsa müzakereye başlanmasını istedi.

Hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınmasının ise şart olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, zenginlikler çıkarılıp Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti alınabileceğini, bunun tanınma anlamına gelmeyeceğini, bu konuda başka bir formül de bulunabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, TC’nin de KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda ve TC’nin kayda geçirdiği münhasır ekonomik bölgede sondaja başlayacağını da vurguladı.