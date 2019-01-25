Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:12

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi onursal doktora töreninde yaptığı konuşmasında Kıbrıs sorununa değinerek, “çelişkiler ve kurnazlıklar görüyoruz” diyerek, Kıbrıs Türk halkını umutlandırıp, sonra hayal kırıklıklarına uğratmaya kimsenin hakkı olmadığının altını çizdi.

“KIBRIS DAVASI KKTC İLE TÜRKİYE’NİN ORTAK DAVASIDIR”

“Kıbrıs davasına kimse tek başına yön vermeye çalışmasın” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Kıbrıs davasının Türkiye için çok önemli bir dava olduğunu ve KKTC ile Türkiye’nin ortak davası olduğunun altını çizdi.

“YENİ BİR MÜZAKEREYE BAŞLAMAK HAYALDEN ÖTE DEĞİLDİR”

Kıbrıs sorunu ile ilgili kalıcı ve adil bir çözüm bulmak için samimi çabalar sarf edildiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, “Crans Montana bittiği zaman Rum tarafının adada Türklerle hiçbir şey paylaşmak istemediğini görüyoruz ve bundan dolayı yeni bir müzakereye başlamak hayalden öte değildir” dedi.

“ESNEKLİK GÖSTEREN TEK KİŞİ TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU”

Rum tarafının Kıbrıs sorunu ile ilgili gerçek yüzünü ortaya çıkardıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Guterres ve AB de bu gerçekleri gördü. Masa Türk tarafının değil, Rum tarafının üzerine devrildi. Bu konuda esneklik gösteren tek kişi Türkiye Dışişleri bakanı oldu. Laf olsun diye bir daha müzakereye başlamak zaman kaybıdır” diye konuştu.

“ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ”

Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon yatakları ile ilgili Rum tarafının tek taraflı olarak adımları atmaya devam ettiğine dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu, “biz de gerekli adımları atacağız. Barbaros Hayrettin paşa gemisi Türkiye’nin MEB’lerinde sismik çalışmalarını sürdürüyor. Şubat ayı içerisinde sondaj çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

(K.POSTASI)