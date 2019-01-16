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NAİROBİ'DE BİR OTELDE PATLAMA...

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele terör saldırısı düzenlendi.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:44
NAİROBİ'DE BİR OTELDE PATLAMA...

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otelde patlama meydana geldi, ardından silahlı çatışma çıktı.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Otelde, Eş-Şebab militanları ve polis arasında çatışmalar sürüyor. 
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor. 
Olay yerinde polis helikopterlerinin uçtuğu ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı ifade ediliyor. 
İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.

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