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NARENCİYE TEŞVİK PRİMLERİ AÇIKLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı narenciyede bu yıl uygulanacak narenciye teşvik primlerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:37
NARENCİYE TEŞVİK PRİMLERİ AÇIKLANDI

Bakanlık, 2018-2019 narenciye sezonunda Limon, Greyfurt, Mandora (King) ve diğer mandalina türleri ile Yafa (Şamuti) ve Valensiya türü portakal ürününün satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek ihracatçılara ton başına teşvik primi ödeneceğini ve bu amaçla Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, teşvik primiyle ilgili tablo şöyle

 Tür

TC. İhracat

AB ve 3. Ülkelere İhracat

  

Bahçeden

Karton Kutu / Plastik Kasa Paketlenmiş

Karton Kutu / Plastik Kasa Paketlenmiş

  
 

Dökme

Plastik Kasa 

I. Sınıf

2.Sınıf

I. Sınıf

2.Sınıf

  

Limon

100

110

175

135

225

200

  

Greyfurt

100

110

175

135

225

200

  

Yafa

100

110

175

135

225

200

  

Mandalina

0

100

150

130

250

220

  

Valencia

0

0

170

130

220

195
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