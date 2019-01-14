NARENCİYE TEŞVİK PRİMLERİ AÇIKLANDI

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:37

Bakanlık, 2018-2019 narenciye sezonunda Limon, Greyfurt, Mandora (King) ve diğer mandalina türleri ile Yafa (Şamuti) ve Valensiya türü portakal ürününün satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek ihracatçılara ton başına teşvik primi ödeneceğini ve bu amaçla Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulacağını duyurdu.



Bakanlık açıklamasına göre, teşvik primiyle ilgili tablo şöyle