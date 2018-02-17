Nasıl zayıfladığını anlattı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 15:27

"Hayatımdan fast foodları tamamen çıkardım,

KKTC Meteoroloji Dairesi’nde çalışan Çiler Kutruza uzun yıllar aşırı kilolarıyla uğraşıp, durdu. Zaman zaman diyet uygulamasına girse de aşırı kilolardan bir türlü kurtulamadığı içim ciddi sağlık sorunları yaşadı. “Hamilelik döneminde şekerim 500’a kadar çıktı” diyen Kutruza, daha sonra kilolardan kurtulmanın sözünü verdi ve sonunda bunu başardı.

Kutruza, Diyalog’a yaptığı açıklamada “evlat sahibi oldukatan sonra ona bakabilmek için sağlıklı bir yaşam sürmem gerektiğini daha iyi anladım” dedi. İşte Kutruza’nın, müthiş değişim hikâyesi:

“Genç kızlığımda da çocukluğumda da hep kiloluydum. Hamilelik dönemimde şekerim 500’e kadar çıktı. Doğumdan sonra da aynı şekilde şeker hastalığımla uğraşıp durdum. Yıllarca gezmediğim diyetisyen kalmadı, mama diyetleri bile yaptım ama bir türlü istediğim sağlıklı kiloma inemedim. Çocuğum büyüdükçe ona nasıl sağlıklı bir anne olurum onunla nasıl kaliteli zaman geçiririm ömrümü onun için nasıl biraz daha uzatabilirim düşüncesiyle cesaretimi topladım ve “Tüp mide ameliyatı” oldum. Çok araştırdım bir sorun olur mu diye ama bu ameliyatı olmak zorundaydım.

Çocuğuma daha sağlıklı bir anne olmak için eskiden koşup oynadığı , zıpladığı zamanlar ben ona eşlik edemiyordum şimdi birlikte koşup oynayabiliyoruz, nefesim kesilmiyor mesela daha sağlıklı bir anneyim şimdi. Antalya’da ameliyatımı oldum üç günde de ayağa kalktım işime geldim.

1 Ağustos 2016 tarihinde ameliyat oldum 135 kilo idim ameliyata girdiğimde üç gün sonra taburcu oldum. 1 Ağustos 2017 tarihinde 47 kiloyu vermiştim 6 ay sonra da toplamda 61 kilo verdim. Yani bir buçuk yılda resmen ikinci bir insan çıktı içimden. Herhangi bir spor yapmadım ama bu ameliyatı olacak olanlar sağlık için olması gerekir fiziki güzellik için değil. Ben çocuğum için, ona sağlıklı bir anne olmak için ameliyat oldum. Şu anda çok mutluyum. 74 kiloyum, şekerim çıkmıyor. Hayatımdan fast foodları tamamen çıkardım, alkol ve gazlı içecekler kesinlikle yasak. Günde 3 kahve içebiliyorum, şimdi eskisi kadar yemek de yemiyorum zaten yiyemiyorum. Ama evlatçığımla daha mutlu daha huzurlu olduğumuz kesin.”

Kaynak: Diyalog