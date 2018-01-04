Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 18:41

Golden State Warriors, Stephen Curry ile kazandı.

NBA’de Golden State Warriors, American Airlines Center’da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks’i Stephen Curry’nin son saniye üçlüğü ile 125-122 yendi. NBA’de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’i Stephen Curry’nin son saniye üçlüğü ile 125-122 mağlup etti. Warriors’ta Stephen Curry 32 sayı, 8 asist, Kevin Durnt 25 sayı, 11 ribaund ve Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Dallas’ta ise Wesley Matthews 22 sayı, 5 ribaund ve Dwight Powell 21 sayı 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.