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NBA’de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti

NBA’de Golden State Warriors, American Airlines Center’da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks’i Stephen Curry’nin son saniye üçlüğü ile 125-122 yendi.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 18:41
NBA’de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti
Golden State Warriors, Stephen Curry ile kazandı.

NBA’de Golden State Warriors, American Airlines Center’da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks’i Stephen Curry’nin son saniye üçlüğü ile 125-122 yendi. NBA’de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’i Stephen Curry’nin son saniye üçlüğü ile 125-122 mağlup etti. Warriors’ta Stephen Curry 32 sayı, 8 asist, Kevin Durnt 25 sayı, 11 ribaund ve Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Dallas’ta ise Wesley Matthews 22 sayı, 5 ribaund ve Dwight Powell 21 sayı 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

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