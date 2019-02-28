NETFLIX'E RAKİP PLATFORM

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:45

BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını kaydetti.

ITV üst yöneticisi Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak." ifadesini kullandı.

McCall, "İngiltere’de internet kullanan evlerin yüzde 43’ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var." değerlendirmesinde bulundu.