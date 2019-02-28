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NETFLIX'E RAKİP PLATFORM

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix’e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:45
NETFLIX'E RAKİP PLATFORM

BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını kaydetti. 

ITV üst yöneticisi  Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak." ifadesini kullandı.  

McCall, "İngiltere’de internet kullanan evlerin yüzde 43’ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var." değerlendirmesinde bulundu.

 

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