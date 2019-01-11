"O DA MUTSUZ, BİZ DE MUTSUSUZ"

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:28

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orman'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Burak Yılmaz'ı aldık, Mirin'i aldık ve belki Gökhan Gönül'a alternatif olarak bir sağ bek transferi yapabiliriz. Basın mensupları transfer yapıyor, geçen gün de Hakan Çalhanoğlu'nu getirdiler Beşiktaş'a.

Şenol Güneş'i seviyorum ve kendisine teklifimizi yaptık. Beşiktaş'ta hem yönetim hem de hoca istikrarı var. Şenol ağabey kariyerinde hiçbir takımda 4 yıl üst üste çalışmadı, mutluyuz. Ne hocanın ne de bizim gündemimizde sözleşme yok.

Başka kulüplerde futbolcuların milyonlarca alacağı var, basın bunları hiç konuşmuyor. Vagner Love'un da alacağı var ancak FIFA'ya gidecekse uçaklar var. Love da mutsuz, biz de mutsuzuz. Belirli bir bonservis bedeli ödedik, kimse bize akılsız gözüyle bakmasın."