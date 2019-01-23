Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 08:47

Bayrak krizi hakkında konusunda konuşan Dr. Siber, “bayrağı görmek istemeyen bir misafiriniz varsa, illaki makamda ziyaret etmesi gerekmez veya Cumhurbaşkanlığı’nda başka odalar da var. Meclis ve bayrak bizim sembolümüzdür. İnsanlar meclis ve bayrağıyla vardır. Eğer bayrağı görmek istemeyen birisi gelecekse o zaman cumhurbaşkanlığına gelmesin. Bu konuda azami dikkat gösterilmesi gerekiyor” dedi.

“O MAKAMA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKİR”

Siyasetçilerin, eleştirebileceğini, ama hakarete varan noktalara gitmemeleri gerektiğini vurgulayan Sibel Siber, sosyal medyada daha çok beğenilme teriminin, siyasi sorumluluğun aşağıya çekilmesine neden olduğunu aktardı.

“Bir makamı temsil ediyorsanız, siz artık o makamı temsil eden kişisinizdir. Kişisel nefretiniz olabilir, ama o makama saygı gösterilmesi gerekir” diyen Siber, özellikle en üst makamlarda oturan kişiler açısından diyaloğun önemine değinerek, siyasete güvensizliğin çok üstlerde olduğunun altını çizdi.

“NİYE SİYAH VEYA BEYAZ DENİLEN BİR NOKTADA SİZ BEYAZ DİYORSUNUZ?”

Ülkede kutuplaşmaya eğitim ve kutuplaşmayı destekleyen bir yapı olduğunu işaret eden Sibel Siber, “niye siyah veya beyaz denilen bir noktada siz beyaz diyorsunuz? Kutuplaşmak kimseye fayda sağlamak. Bizim saygıyla dinleyen bir yapıya ihtiyacımız var. Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortam bizi ileriye götürmez” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANININ KUTBUN BİR TARAFINDA YER ALMAMASI GEREK”

Devletin en üst zirvesine büyük görev düştüğünü, Cumhurbaşkanının cumhurun başı olduğunu hatırlatan Siber, Cumhurbaşkanının en önemli görevinin tüm halkı kucaklaması olduğunu ve kutbun bir tarafında yer almaması gerektiğine dikkat çekti.

“CUMHURBAŞKANI TOPLUM SORUNLARINA UZAKTAN BAKAN OLMAMALI”

Meclisten kopuk bir cumhurbaşkanı olamayacağının altını çizen Sibel Siber, “Cumhurbaşkanı birleştirici, uzlaştırıcı bir yapıda olmalıdır, toplum sorunlarına uzaktan bakan değil, ucundan tutan bir yapı olmalıdır” dedi.