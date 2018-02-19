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O Ülkede büyük deprem

Başkent Meksiko'ya 360 kilometre uzaklıkta Oaxaca bölgesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Meksiko ve yakın bölgelerde büyük korkuya sebep oldu.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi 13:53
O Ülkede büyük deprem
Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Meksika’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkent Meksiko'ya 360 kilometre uzaklıkta Oaxaca bölgesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Meksiko ve yakın bölgelerde büyük korkuya sebep oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin güneyinde yer alan Oaxaca eyaletinin Santa Catarina Mechoacan bölgesinin 32 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 40,2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Geçen hafta, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi yaşamını yitirmişti. 

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