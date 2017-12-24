O ülkede ölü sayısı 180'e yükseldi

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 13:30

Filipinler'de ölü sayısı 180'e yükseldi

Filipinler’de tropikal kasırganın yol açtığı toprak kayması ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180’e yükseldi.

Filipinler'de etkili olan Tembin (Vinta) kasırgasının yol açtığı toprak kayması ve sel nedeniyle 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.



Afet ajansı yetkilisi Manuel Luis Ochotorena yaptığı açıklamada, “Gelgit nedeniyle sel suları hızla yükseldiği için birçok kişi denize süpürüldü. Yapılan uyarılar dikkate alınmadı. Basit bir fırtına olduğunu düşündüler ama çok fazla yağmur yağdı” dedi.



Öte yandan Filipinler'in Kuzey Mindanao bölgesinde bulunan Lanao del Norte'daki Tubod kasabasında bir köyün tamamen çamura gömüldüğüne dair gelen bilgilerin araştırıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede elektrik hatlarının kesilmesiyle kurtarma çabalarının da zorlaştığı kaydedildi. Bölgede polis, asker, acil durum görevlileri ve gönüllü insanların kurtarma çalışmalarına devam ettiği enkaz altında sağ kalanları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.