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OCAK FATURASI EL YAKACAK!

Kıb-Tek, yeni yıla girerken faturalama sisteminde yapılan yenileme sırasında yaşanan teknik sorun nedeniyle Ocak ayının ilk haftasında faturalama yapılamadığını belirterek, bu yüzden tüketicilerin faturalarının 30 günlük tüketim yerine 39 güne varan tüketim için düzenlenebildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:47
OCAK FATURASI EL YAKACAK!

Kıb-Tek, yeni yıla girerken faturalama sisteminde yapılan yenileme sırasında yaşanan teknik sorun nedeniyle Ocak ayının ilk haftasında faturalama yapılamadığını belirterek, bu yüzden tüketicilerin faturalarının 30 günlük tüketim yerine 39 güne varan tüketim için düzenlenebildiğini açıkladı.
Son dönemde ardı ardına gelen zamlar, döviz krizi derken elektrik faturalarını gören halk, yüksek fiyatlardan dolayı gözlerine inanamıyor… Üstelik kış ayları henüz çetinleşiyor. Vatandaşlar, “Elektrik faturasını ödemek için çalışıyoruz” diyerek, kazançlarının büyük kısmının elektrik faturalarını ödemeye harcadıklarının altını çiziyor.

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