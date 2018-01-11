Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:21

KKTC CSO’NUN “OCAK KONSERİ” YARIN AKŞAM LEFKOŞA’DA

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) 2018 yılının ilk konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Standley Dodds’un şefliği ve keman sanatçısı Kristine Balanas’ın solistliğinde gerçekleştirilecek “Ocak Konseri” Lefkoşa'da yarın akşam saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ve Cumartesi saat 20.00’de Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Konserlerde Mozart’ın “Figaro'nun Düğünü” Uvertürü, Mendelssohn’un Keman Konçertosu, Wagner’ın “Siegfried Idyll” ve Prokofiev’in “Klasik Senfoni No 1” isimli eserleri icra edilecek.