"OĞLUMA İYİ BAKIN"

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 07:51

Lefkoşa'da tutuklanan Suriyeli sığınmacı Mohamed Mutawa teminata bağlanmak için dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı ile birlikte olan 6 aylık bebeği ise SOS çocuk köyüne teslim edildi. Mahkemede polis şahadeti sonrası söz alan zanlı Mutawa tek düşüncesinin oğlu olduğunu ve ona iyi bakılmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

(STAR KIBRIS)