Öğrencilere ayakkabı verildi

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 00:16

MİNİK YÜREKLERE SICAK BİR DOKUNUŞ

Manisa'nın Salihli İlçesi Kabazlı Mahallesinde bulunan Kabazlı Şehit İsmail YAVUZ İlkokulunda, bu yıl karne heyecanı daha anlamlı ve farklı yaşanmakta.

İlkokulda öğrenimine devam eden minik yavrularımıza Okul Müdürü Yakup ATEŞ, Müdür Yardımcıları Sefa KAYA,Seda ATALAY ve müzik öğretmeni Filiz ATILGAN'ın girişimleriyle, hayırseverlerin destekleriyle karne dağıtımı yanında soğuk kış günlerinde ayaklarını sıcak tutacak ayakkabıları da hediye edildi.

Bu vesile ile minik yüreklere ve ayaklara sıcak bir dokunuş gerçekleştirilirken, Okul yönetimi- öğretmen-öğrenci ve veli ilişkileri açısından büyük bir sevgi yumağı oluştu. Okul Müdürü Yakup ATEŞ; ' Bu karne döneminde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitim neferleri olarak her alanda çalışmalarımız devam edecektir. Gerek mahallemizde bulunan öğrenciler gerekse dokuz ( 9) farklı mahalleden taşıma ile gelen öğrencilerimize hediye vererek onların yüzlerinde gülümseme görmek bizi de ayrıca çok mutlu ediyor. Katkısı olan her kişi,kurum ve kuruluşa ayrı ayrı teşekkür ederim' dedi.

HABER EMİN YAPAR/METİN DURMAZ/SALİHLİ