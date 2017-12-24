OHAL kapsamında uzman erbaşlar silah taşıyacak

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 13:25

Uzman erbaşlar da silah taşıyabilecek

OHAL kapsamında yayımlanan 696 Sayılı KHK'ye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlar da zati demirbaş silah edinebilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair 696 Sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Uzman erbaşlara zati demirbaş silah düzenlemesi



KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara zati demirbaş silah edinme hakkı da sağlandı.



Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'daki düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılacak.



Satılan silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diğer konular yönetmeliklerle belirlenecek.