OHAL'DE YENİ 2 KANUN

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:11

2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı.



2 BİN 756 İHRAÇ

Yayınlanan iki yeni KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi ihraç edilirken, Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi ihraç edildi.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 personel ihraç edildi



Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22 kişi ihraç edildi.



Belediyelerden 169 kişi görevden alındı.



Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerin'den 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere 637 personel ihraç edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.



115 PERSONEL GÖREVİNE DÖNDÜ

Daha önce ihraç edilen 115 personel, görevine döndü.



105 öğretim üyesi ve 50 üniversite personeli ihraç edildi.



Kararnameyle toplamda 2 bin 756 personel kamu görevinden ihraç edildi.



22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.



TAŞERON DÜZENLEMESİ

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.



Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.



Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.



Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.



4/C'LİLER 4/B STATÜSÜNE GEÇİRİLDİ

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.



ŞEKER KURUMU KAPATILDI

Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.



Toplam 17 vakıf, dernek ve kuruluş kapatıldı.



ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇLULARA TULUM

'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.



ŞEHİT ÇOCUKLARI VE KARDEŞLERİNE ZORUNLU ASKERLİK YOK

Askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.



ŞEHİT YAKINLARI İÇİN VAKIF

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.



ASKERİ TERSANE ŞİRKETİ KURULDU

Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.



17 KURUM KAPATILDI

7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.



SSM CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.



SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ, CUMHURBAŞKANININ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.



MİT PERSONELİ YAZILI BAŞVURU İLE İSTİFA EDEBİLECEK

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.



İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.



DANIŞTAYA 16, YARGITAYA 100 YENİ ÜYE KADROSU

KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.



DANIŞTAY MENSUPLARININ SAĞLIK GİDERLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.