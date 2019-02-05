OKTAY, KKTC’DEN AYRILDI

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın cenaze törenine katılmak için adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaşkanI Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı.
Oktay’ı Ercan Havaalanı'ndan dün saat 19.00 sıralarında Başbakan Tufan Erhürman ve öteki yetkililer uğurladı.
Fuat Oktay,dün geldiği KKTC’de cenaze töreninin ardından Başbakan Tufan Erhürman’la görüşmüş; Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.
Oktay, Lefkoşa Surlariçi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla da görüşmüştü.