Ana Sayfa Gündem OKTAY, KKTC’DEN AYRILDI

OKTAY, KKTC’DEN AYRILDI

Oktay’ı Ercan Havaalanı'ndan saat 19.00 sıralarında Başbakan Tufan Erhürman ve öteki yetkililer uğurladı.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 08:57
OKTAY, KKTC’DEN AYRILDI

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın cenaze törenine katılmak için adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaşkanI Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı.

Oktay’ı Ercan Havaalanı'ndan dün saat 19.00 sıralarında Başbakan Tufan Erhürman ve öteki yetkililer uğurladı.

Fuat Oktay,dün geldiği KKTC’de cenaze töreninin ardından Başbakan Tufan Erhürman’la görüşmüş; Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Oktay, Lefkoşa Surlariçi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla da görüşmüştü.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

"SİYASİ EŞİTLİKTE GERİ ADIM YOK"
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık