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OKYANUS YENİDEN YARGI HUZURUNA ÇIKTI

Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde kıskançlık sebebiyle kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettikten sonra dışarıya çıkıp havaya 2 el ateş eden 117 promil alkollü zanlı Hasan Okyunus dün yeniden Girne’de yargıç huzuruna çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 08:00
OKYANUS YENİDEN YARGI HUZURUNA ÇIKTI

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen duruşmada, Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, yeminli şahadet vererek, olayın detaylarını mahkemeye aktardı.
Polis memuru Çamlıbelli, zanlı Hasan Okyunus’un “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve Kullanmak”, “Meskûn Mahalde Ateş Açmak”, “Ciddi Darp” ve “Sarhoşluk” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.
Çamlıbelli, 21 Nisan saat 04.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Hacı Ali Sitesi No:38/C adresinde kız arkadaşıyla kıskançlık yüzünden tartışan 117 promil içki tesiri altında olan zanlının, kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiğini ve daha sonra dışarıya çıkıp tasarrufunda bulunan çifte bindirikli tabanca ile havaya iki el ateş ettiğini ifade etti.
Tahkikatın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlı Okyunus’un 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Meltem Dündar zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk kararı verdi.

(STAR KIBRIS)

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