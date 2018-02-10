Olağan Genel Kurul Kuzey Kıbrıs Arıcılık Yönetimi'ni belli oldu

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:29

Olağan Genel Kurul Kuzey Kıbrıs Arıcılık Yönetimi'ni Belirledi

KASAPOĞLU: “ARICILARIN VE ARICILIĞIN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ… LOBİCİLİK ÇALIŞMALARINA YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEĞİZ”

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin yeni yönetimi olağan genel kurulla belirlendi. Buna göre, yönetim kuruluna, “Kırata Kasapoğlu, Hasan Kozok, Hüseyin Kolozali, Ali Amca, Kemal Tözer, Hüsnü Rüstemoğlu, Gülsüm Gözenler, Zeka Çorba ve Serhan Kara” seçildi. Yeni dönemde yönetim kurulu yedek üyeleri Hasan Yüzçelik; Sinan Tonguç, denetleme kurulu üyeleri Uğur Saygılı;Yusuf Kurt; Hüseyin Alyanç; Sertan Eres; Fırat Karabaşak, disiplin kurulu üyeleri Mehmet Kaynak; Mustafa Balcıoğlu; Murat Karanar; Ali Zeybek ve Fırat Arkın oldu. Birlikten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda bugün yapılan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Divanın oluşturulması ardından dönem başkanı Kırata Kasapoğlu genel kurulun açılış konuşmasını yaptı. Kasapoğlu, arıcıların ve arıcılığın hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını kaydederek, “Gerekli lobicilik çalışmalarına yeni dönemde de devam edeceğiz” dedi. Kısa bir süre önce vefat eden birlik üyesi dönemin As Başkanı merhum Osman Serin’in ailesine plaket de verildi.

Osman Serin’in kızı Hanife Serin kısa bir teşekkür konuşması yaparak “Arıcılık çalışkan ve dürüst olmayı gerektirir, bende babamdan öğrendiğim bu yaşam dersini hayatım boyunca uygulayacağım” dedi. Mali Sekreter Hasan Kozok mali raporu, Kırata Kasapoğlu da faaliyet raporunu sundu, raporlar oybirliğiyle onaylandı. Genel Kurula, Arıcılar Birliği üyelerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Uzman Müşaviri Nebi Çelik de katıldı.