Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 13:28

Son cinayet zanlısı Şanlı’da polise teslim oldu

Gazimağusa’da dövülerek sonra zorla evinden kaçırılarak götürüldüğü Çanakkale Gölet’inde ciddi şekilde darp edilip öldürülen Nijerya uyruklu 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin firari zanlılardan sonuncusu olan Nidai Şanlı, bu sabah erken saatlerde Akyar sınır kapısına gelerek polise teslim oldu.

30 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs’a yasal yoldan geçerek orada 4 gün kaldıktan sonra pişman olup geri dönen Nidai Şanlı dün sabah saatlerinde geri döndü ve polise gitti. Şanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargı önüne çıkarıldı. Mahkemede Hakim’in sorduğu soru üzerine zanlı, “Alacağımı almak için gittim ancak kendisine vurdum. Kimse kimseyi öldürmek istemez, öldürmek için vurmadım, Çok pişmanım…” ifadelerini kullandı. Mağusa Kaza Mahkemesi, Nidai Şanlı’ya 3 gün tutukluluk süresi verdi.

Star Kıbrıs