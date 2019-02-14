Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:59

Erhürman, Ankara’daki akademisyenlik yıllarında kuruluş çalışmalarında yer aldığı TC Ombudsman’ın 2018 raporunda çarpıcı ve mutlu edici rakamlar gördüğünü ve bu rakamlara bakıldığında idarenin de, halkın da Ombudsman’ı güvendiği bir partner olarak gördüğünün ortada olduğunu söyledi.



Başbakan Erhürman, TBMM Tören Salonu’nda saat 10.30'da yer alan sempozyumun açılışında TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’la birlikte konuşma yaptı.



YILDIRIM: “KKTC’YE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”



Sempozyuma katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC'nin üzerindeki haksız izolasyonların kaldırılması, uluslararası hukuka dahil olması, adadaki haklarının korunması, Ada'nın zenginlikleri ve imkanlarından her iki toplumun da yararlanması için adada barış ve yönetim şeklinin tesis edilmesini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.





Yıldırım, Başbakan Erhürman'a sempozyuma iştirakinden ötürü teşekkür etti.



MALKOÇ: “ERHÜRMAN’IN HAZIRLIK AŞAMASINA KATKISI VAR”



Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, sempozyum açılış konuşmasında, Ombudsman kurumunun hazırlık aşamasında katkısı olan Başbakan Tufan Erhürman'a hem katkılarından hem de sempozyuma davetlerini kırmayıp katıldığından ötürü teşekkür etti.



ERHÜRMAN: “KURULMASINA VE TASLAK HAZIRLANMASINA KATKIDA BULUNDUM”



Başbakan Tufan Erhürman da, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'da 13 yıl geçirdiğini ve Ankara'yı ikinci evi olarak gördüğünü ifade etti.



Kurulması ve taslak hazırlanmasında katkıda bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Ombudsman kurumunun başarıyla bugüne gelen bir kurum olduğunu görmekten mutlu olduğunu vurgulayan Erhürman, Türkiye'de Ombudsman kurumu üzerinde çalıştıklarını, kurulmasına belli aşamada katkı koyduklarını çalıştıklarını anlattı.



“OMBUDSMAN YARGININ ÖNÜNE GEÇEMEZ”



Çalışmaların belli bir aşamasında Ombudsman’ın bağımsız bir kurum ve kararlarının hukuken bağlayıcı olmamasından dolayı bu yöndeki soruların ciddi bir şekilde tartışıldığını ifade eden Erhürman, ayrıca "İdari yargıya alternatif mi, yargının önüne geçecek mi" tartışması olduğunu anımsattı. Başbakan Erhürman, bunun asla mümkün olmadığını, yargının kararlarının önüne geçemediğini, dünyada da bunun böyle olduğunu söyledi.



“İDARE YÜZDE 70 TAVSİYE KARARLARINA UYUYOR”



Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Ombudsman kurumunun 6. yılı sonunda idarenin yüzde 70 tavsiye kararlarına uymasının ciddi bir rakam olduğunu ve bunun, kurumun etkisini açık gösterdiğini vurguladı.



“BAŞARI, GÜVENİLİR BİR PARTNER KABUL EDİLMESİYLE MÜMKÜN”



Bu rakamların Türkiye Cumhuriyeti idaresinin de Ombudsman kurumunu iş birliği konusunda yanında önemli partner kabul ettiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Erhürman, Ombudsman’ın başarılı olmasının, idarenin onu güvenilir bir partner, uyarıcı kabul etmesiyle mümkün olduğuna dikkat çekti.



“RAPORDA ÇARPICI VE MUTLU EDİCİ RAKAMLAR GÖRDÜM”



Türkiye Cumhuriyeti Ombudsman 2018 raporunu incelediğini ve bu raporda çarpıcı ve mutlu edici rakamlar gördüğünü ifade eden Erhürman, rakamlara bakıldığında idarenin de halkın da Ombudsman’ı güvendiği bir partner olarak gördüğünün ortada olduğunu söyledi.



“HALKIN GÜVENİNİ KAZANDI”



Ombudsmanın halkın güvenini kazandığını, idare ile arasında hak ararken başvuru yapacağı güvenli bir kurum olarak kabul ettiğini ifade eden Erhürman, "Halkın güveni başarı ve etkinliğin önemli bir ayağıdır" dedi.



Erhürman, Ombudsman kurumunun vatandaşa gitmesi, kendini anlatması, ücretsiz hukuk hizmeti veren idare ile vatandaş arasındaki sorunlara çözüm bulan bir kurum olduğunu anlatmasının da başarı için önem taşıdığına vurgu yaptı.



Türkiye Cumhuriyeti Ombudsman kurumunun 6 yılda hızlı bir şekilde bu noktaya ilerlediğini, vatandaş, idare, kamu için eğitici bir kurum olduğunu ifade eden Erhürman, kurumun başvuru yapanlara, halka giderek ve idareye işlemlerde yaygın eğitim verdiğini, yanlış adımlarda önleyici, caydırıcı, düzeltici, hukuka aykırı işlem yapılmaması gereken konularda kamu yönetimini iyileştirici etkisi olduğunu anlattı.





“İYİ YÖNETİM KAVRAMI GETİRDİ”



Başbakan Tufan Erhürman, Ombudsman’ın “iyi yönetim” kavramını kamuya getirdiğini vurgulayarak, KKTC'de de İyi İdare Yasası çıkardıklarını, Ombudsman kurumunun dostane çözüm bulmak suretiyle idari yargının ağırlığını alan bir kurum olduğunu, yönetmeliğin kuruma yapılan şikayetlerde çok geniş görev verdiğini kaydetti.



Erhürman, bu çerçevede artık Ombudsman kurumuna "Re’sen harekete geçme ve inceleme" görevi eklenebileceğini, yani şikayet gelmeden de Ombudsman’ın harekete geçmesinin konuşulabileceğini ifade ederek, Türkiye'de bunun önemli bir gündem maddesi haline gelebileceğini söyledi.



KKTC ANAYASASI’NDA YER ALAN BİR KURUM



Konuşmasında KKTC'den de bilgi veren Başbakan Erhürman, Ombudsman’ın KKTC Anayasada yer aldığını, 1996 yılında kurulduğunu, şu anda başarılı bir Ombudsman kurumunun bulunduğunu ve idareye ciddi katkı koyduğunu anlattı.



Türkiye'de de kurumun 6. yılında ciddi mesafe kat ettiğini ifade eden Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda daha iyiye gitmesi beni bir hukukçu ve KKTC Başbakanı olarak mutlu ve onore eder" dedi.



Erhürman, kurumun çok daha hızlı ilerleyeceğine inanç belirterek, emek destek ve katkı koyan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından anı fotoğrafı da çekildi.



Sempozyumda Başbakan Erhürman'a Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti.



Türkiye'de "6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" sempozyumuna, KKTC Yüksek Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı da katıldı.



Sempozyumdaki oturumlarda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör konuşma yaptı.