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ÖNCE TAKİP, SONRA TACİZ !

Girne’de meydana gelen olayda gece yarısı alkolün etkisi ile bir kadını aracıyla takip edip, durdurduktan sonra cinsel tacizde bulunan Bekir Yıldız tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Bu arada zanlı yakınları mahkemede görev yapan basın mensupların saldırdı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:08
ÖNCE TAKİP, SONRA TACİZ !

Diyalog gazetesi muhabiri Suna Erden’i sırtına vurup darp edip, daha sonra kazağından çekiştirerek engellemeye çalışan zanlı yakınları mahkeme çıkışı da zanlının yüzünü kazak ile örttü.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 22 Nisan 02.30 sıralarında Girne’de Naci Talat Sokak üzerinde 160 promil alkolün tesiri altında olan zanlının RC 709 plakalı aracı ile C.B. isimli kadının aracını takibe aldığını, Karaoğlanoğlu bölgesine kadar izledikten sonra önünü kesip durdurduğunu söyledi. Polis, zanlının daha sonra aracından inerek cinsel organını çıkarıp C.B.’ye gösterip cinsel saldırıda bulunacağını söylediğini açıkladı. Zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Polis, zanlının aracında olay esnasında iki kişi daha olduğunu ifade ederek, görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)

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