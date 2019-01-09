ONUR KIVRAK: FUTBOLU BIRAKIYORUM

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 10:59

Trabzonspor'da Recep Onur Kıvrak dönemi dün resmen bitti. Malatyaspor maçı sonrası kadro dışı kalan tecrübeli kaleci dün yönetimle yaptığı görüşme sonrası geleceğine yönelik alacaklarından vazgeçti. Onur’a 500 bin Euro peşin para verildi. Kalan 2.5 milyon Euro ise yıl sonuna kadar taksitlerle ödenecek. Yaptığı bu anlaşmayla Trabzonspor defterini kapatan tecrübeli kaleci futbolu bırakacağını söyledi:

Trabzon yerel basınından Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Onur Kıvrak’ın açıklamaları şöyle:

"Hakkımda yalan yanlış haberler çıktı. Bunların hepsini sineye çektik. Paranın tamamını istediğim yazıldı. Hain oldum. Paragöz denildi. Trol hesaplarla sosyal medyadan üzerime saldırıldı ancak Trabzonspor’a olan sevdam yüzünden bunların hepsini önemsemeyip bir kenara attım. Çok yıpratıldım. Şimdi İzmir’e gidiyorum.

"DOZER CEMİL’İN SÖZÜ DÜSTURUMDUR"

12 yıl Trabzonspor forması giydim. 6 yıl kaptanlık yaptım. Tesislerde rahmetli Dozer Cemil’in bir sözü asılı. Diyor ki, ‘’Ben Trabzonspor’un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam.’ Bu söz benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Ailemin de kararı bu yönde. Bana verecek paraları yoktu. Serbest kalacaktım. Belki de birkaç yıl transfer yasağı gelecekti. Ama bunu yapmadım."