ONYEKURU DEVLERİN TAKİBİNDE!

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:39

Sezon başında Everton'dan Galatasaray'a kiralanan Henry Onyekuru için Ada basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Mirror'da yer alan habere göre, Everton'ın transfer etmesine rağmen çalışma izni alamadığı Henry Onyekuru'yu Fransız devi Paris Saint Germain takip ediyor. PSG'nin yanı sıra Marsilya ve Bayern Münih'in de yakın markajında olan genç yetenek, üç önemli kulübün takibinde.

Özellikle geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla Belçika Ligi'nde 19 maçta 9 golle yıldızlaşan Onyekuru, bu sezon da Galatasaray'da iyi bir başlangıç yaptı ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor.

Öte yandan Bernard, Richarlison, Ademola Lookman ve Walcott gibi kanat oyuncularına sahip olan Everton, Onyekuru'nun satılmasına sıcak bakıyor.