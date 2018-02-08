Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 19:06

Orlando City’nin CEO’su Alex Leitao, Beşiktaş’a transfer olan Larin’i hedef aldı: Kulübüne, sözleşmelere saygı duymayan bir oyuncu. Kendisi tam bir baş belası.

Orlando City’nin Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin’e olan tepkisi dinmiyor…

MLS ekibinin CEO’su Alex Leitao, genç golcüyü sert sözlerle eleştirirken “Kulübüne saygı duymayan, sözleşmelere saygı duymayan, takımı umurunda olmayan bir oyuncu… Cyle’den gördüğümüz tam olarak budur, başka söze gerek yok. Bu karakterde, bu kişilikte bir baş belasını zorlamanın ne anlamı var?” diye konuştu.