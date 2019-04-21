Giriş Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:50

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yangın helikopterinin her zaman gündemlerinde olduğunu ancak zorunlu olarak ülkenin bütçe kabiliyetleri çerçevesinde ele alınabileceğini söyledi.

Şahali, helikopter müdahalesini daha mümkün kılacak bazı arayışlarda bulunduklarını ifade ederek Türkiye’nin KKTC’ye en yakın 5 istasyonundan gelecek helikopterlerin teyit edildiğini ancak müdahale imkanlarının zaman zaman aksayabileceğini öngörerek BM’nin ve İngiliz Üslerindeki helikopterlerin direkt müdahalesi için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla girişim yaptıklarını açıkladı.

BM ve İngiliz üsleriyle anlık iletişim köprüsünün kurulduğunu bildiren Bakan Şahali, “Umarım hiçbir şekilde ihtiyaç duyulmaz. Gerçekten yangın riski yüksektir ve Orman Dairemiz alarm pozisyonundadır. Yağışların devam ettiği bu dönemde bile yangına hazırlıklı olma önlemleri geçmişe oranla çok daha erken alındı” diye konuştu.

Şahali, yangın hazır kuvvet ekipleri oluşturulduğunu ve koruma tedbirleri alındığını kaydederek bu yönde ciddi efor harcadıklarını, araçların da tamamen çalışır halde olduğunu bildirdi.



“YURTTAŞLAR DUYARLI OLSUN… ORMAN DAİRESİ GÜNLÜK UYARILAR YAPACAK”

Yangın riskinin yoğun olduğu bir döneme girildiğini belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yurttaşlara da duyarlı olmalarını ve uyarılara mutlak surette uymaları çağrısı yaptı. Şahali, Orman Dairesi’nin bu yıl yangın uyarılarını günlük ve gerçek durum üzerinden yapacağını kaydetti; “Bu uyarıların gerek yurttaşlar, gerek kitle iletişim araçları için sıradanlaşmamasını dilerim” ifadelerini kullandı.