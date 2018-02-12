Orman kanunlarında flaş gelişme

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:17

ORMANCILAR, KAÇAK AĞAÇ KESİMİNE KARŞI CAYDIRI CEZA TALEP ETTİ

Ormanlardaki kaçak ağaç kesimlerini önlemeye çalışırken artık can güvenliklerinin de tehdit altında olduğunu kaydeden ormancılar, yetkililerden caydırıcı ceza talep edip, vatandaşa da kaçak kesim yapan kişilerden odun almama çağrısı yaptı.

ORMANCILAR, KAÇAK AĞAÇ KESİMİNE KARŞI CAYDIRI CEZA TALEP ETTİ

Ormanlardaki kaçak ağaç kesimlerini önlemeye çalışırken artık can güvenliklerinin de tehdit altında olduğunu kaydeden ormancılar, yetkililerden caydırıcı ceza talep edip, vatandaşa da kaçak kesim yapan kişilerden odun almama çağrısı yaptı.

KKTC Ormancılar Derneği, bugün yaptığı yazılı açıklamada, her kış döneminde olduğu gibi bu yıl da kaçak kesimlerin artarak devam ettiğini vurguladı. Açıklamada, yetkililer tarafından konuya ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi son zamanlarda kaçak kesimi önlemeye çalışırken saldırıya uğrayıp, darp edilen, hatta silahla tehdit edilen ormancılara da sahip çıkılmadığına işaret edildi.

“Kısıtlı imkânlarla çalışmak bir yana, bir de bu tür darp olaylarına maruz kalmak bizleri derinden etkilemiştir” denilen açıklamada, Alevkaya Bölge Şefliği’nde görevli Salih Ercan’nın yaş zeytin ağacı kesen kişileri uyarması sonucunda sözlü, Güzelyurt Bölge Şefliği’nde görevli Özdemir Şakacı’nın sözlü-fiziki saldırıya maruz kaldığı olayların yargıya taşındığı kaydedildi.

İzinsiz ağaç kesen kişilerin artık silahla da tehdit eder noktaya geldiğine vurgu yapılan açıklamada, “Bu yaşanan olayların dikkate alınması için sonuçların ölüm ile bitmesi mi gerekmektedir” denildi. Ormancılar Derneği açıklaması, şöyle devam etti: “Mahkemelerimiz tarafından caydırıcı cezaların kesin ve net bir şekilde verilmesi, kaçak kesimin azaltacağı kanaatindeyiz.

Bu yaşanan olaylar sonrası meslektaşlarımıza sahip çıkılmaması üzüntü vericidir. Devlet yöneticilerinin gerekse sendikaların bu konuya gereken duyarlılığı göstermelerini beklemekteyiz. Kaçak kesim yapan kişilerden, odun alarak, kaçak kesimi teşvik eden vatandaşlarımızı daha duyarlı olmalarını rica ederiz. Kaçak kesim yapan kişilerle yalnız mücadele edemeyiz. Mücadelemize desteklerinizi bekliyoruz.”