Ortak koalisyon için 4 parti toplandı

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:20

CTP, TDP, HP VE DP BAŞKANLARI BİRARAYA GELDİ..

. GÖRÜŞMELERE YARIN DEVAM EDİLECEK... DENKTAŞ:“İLERLEME SAĞLANMIŞTIR. ÇALIŞMALAR İYİ GİTMEKTEDİR” CTP, HP VE TDP BAŞKANLARI UBP İLE KOALİSYON KURMA KONUSUNU GÖRÜŞMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

DENKTAŞ: “ÜÇLÜ BİR KOALİSYON KURULMASI ZORLAMASI ALTINDA OLAN BENİM” CTP, TDP, HP ve DP Genel Başkanları koalisyon görüşmeleri çerçevesinde bugün DP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında açıklama yapan DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, görüşmelerin yarın CTP Genel Merkezi’nde devam edeceğini söyleyerek, bugünkü toplantıda biraz daha ilerleme sağlandığını belirtti. Görüşmelerin iyi niyet ve hedef doğrultusunda devam ettiğini, karşılaşılan sorunların da iyi niyetle çözülmeye çalışıldığını söyleyen Denktaş, “Bir ilerleme sağlanmıştır. Çalışmalar iyi gitmektedir” diye konuştu. Ülkede yaratılmaya çalışılan kamplaşmadan rahatsızlık duyduklarına vurgu yapan Denktaş, bunun ortadan kalkması için de üzerlerine düşeni yerine getireceklerini söyledi. Denktaş, birkaç gün içinde sonuç almayı umduklarını dile getirdi.

SORULAR Gazetecilerin hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin sorusunu yanıtlayan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Parti Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ülkeye zaman kaybettirmemek adına UBP ile hükümet kurma yönünde bir görüşmeleri olmayacağını söyledi. Özersay, bunun Özgürgün ile başka konularda diyalogları olmadığı anlamına gelmediğini, demokratik bir ülkede siyasi parti başkanlarını yok sayarak hareket etmediklerini belirtti.

Aynı soruyu yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, UBP ile bir koalisyon kurmalarının mümkün olmadığını; ancak Özgürgün ve heyetinin, CTP’yi ziyaret etmek istemesi halinde kahve ikram edebileceklerini söyledi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, UBP ile hiçbir şekilde hükümet kurma görüşmesi yapmayacaklarını vurgulayarak, “Ülkenin kamplara bölünmek istendiği bir dönemde gelip bizimle kahve içmek isterlerse buyursunlar” dedi. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ise, randevu istenmesi halinde vereceklerini, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün görüşmek isterse görüşeceklerini kaydetti.

DENKTAŞ: “ÜÇLÜ BİR KOALİSYON KURULMASI ZORLAMASI ALTINDA OLAN BENİM” “UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün zorlama bir koalisyon sıkıntı verir” yönündeki açıklamasını değerlendirmesi istenen DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Katılıyorum bu söze. Zorlama koalisyonlar sıkıntı yaratır. Şu anda üçlü bir koalisyon kurulması zorlaması altında olan benim” dedi. Başka bir soru üzerine Denktaş, “Bütün bu kargaşa zorlama bir koalisyon kurulması içindir. Ben diyorum ki Başbakan haklı. Zorlama koalisyon kolay yürümez” diye konuştu. CTP Genel Başkanı Erhürman, kendilerinde zorlama olmadığını, ortak bir anlayış içinde hareket ettiklerini, icraat yapabilecekleri bir koalisyon oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, hiçbir zorlama olmadan, iyi niyetle, ülkeye örnek bir koalisyon modeli sunmaya çalıştıklarını belirtti. HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, “zorlama koalisyona” ilişkin soruya karşılık, “Buraya kendi arabamla geldim, zorla gelmedim” dedi.