Ortalığı karıştıran Twitter

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 21:14

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, sabah saatlerinde Twitter’da yapılan bir paylaşımı kendi hesabından retweet edince ortalık karıştı. Paylaşım kısa süre sonra geri çekildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla olay yarattı.

Twitter’da yapılan bir paylaşımı kendi hesabından retweet eden sarı lacivertli oyuncu, kısa bir süre sonra bu paylaşımı geri çekti.

Yapılan paylaşımda PFDK tarafından Caner Erkin’e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir yazı yer alıyordu.

İşte o paylaşım;

“Fatih Terim – Ceza Almadı – GS

Muslera – Ceza Almadı – GS

Emre Belözoğlu – Ceza Almadı – BSK

Volkan Demirel – Ceza Almadı – FB

Caner Erkin – 6 Maç – BJK

Kuralın sonuna;İş bu cezalar Beşiktaş’a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin…”