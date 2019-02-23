OSMANLI SARAYLARINDAKİ ESERLER GİRNE'DE...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:49

Geleneksel Türk El Sanatçısı Arzu Pehlivan’ın “Saraydan Karma” isimli Nakkaş sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı. Serginin açılışına, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Arzu Pehlivan ve sanatseverler katıldı. Sergi, 22 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında hafta içi ‪10:0‬0- ‪17:00,‬ Cumartesi günü ise ‪10:00 - 15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.‬‬‬‬‬‬

Güngördü: Osmanlı eserleri sergileniyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü serginin açılışında yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraylarda yer alan eserlerin bulunduğu sergiyi

açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisinin önemli ve anlamlı bir sanat etkinliğe daha ev sahipliği yaptığını belirterek, sanatçıya başarılar diledi.