"OYUNCULARIMIN İŞTAHINI İYİ BULUYORUM"

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 09:12

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Maçı 60. dakikaya kadar biz forse ettik. Onlar da 60. dakikadan sonra iyi oynadı. Bu ritmi daha yüksek tempolarda daha uzun sürede oynamamız ve skor üretmemiz lazımdı. Harun'un da penaltı kurtarma özelliğinden faydalandık. Bu iki devreli bir maç. İlk devresi bitti. Oyuncularımın göstermiş olduğu tepkiyi ve oyun iştihanı iyi buluyorum. Çok deneyimli bir takımla oynadık. Orada da stratejik bir maç olacak."

Oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını öven Yanal, maçın hakemiyle ilgiliyse, "Gördüğünüz gibi hakemin hiç konuşulmadığı, gergin olmayan bir ortam. Sadece futbolu konuşuyoruz. Emin olun ki hiçbirimiz maçtan önce ve sonra bunu (hakem) konuşmadık. Gerek yoktu. Çünkü kurallar var. Kurallar netti ve net bir oyun oldu. Her iki taraf için keyifli bir oyundu. Tartışılacak bir boyutta oyun olmadı. Bütün oyuncularımın da performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

İç sahadaki oyunlarını deplasmana da yansıtmaları gerektiğini anlatan Yanal, "Bizim için deplasman olmamalı. Bunu kabul etmiyorum. Skorlar üst üste gelmeli. Son hafta oynadığımız maçın gidişatı böyle olmamalıydı. Daha iştahlı oynamalıyız dış sahada. Oyuncularımızla bunu konuşuyoruz. İnanılmaz güçlü bir destek var arkamızda. Bu desteği gördükçe de motive oluyoruz. Taraftarımıza tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin zamanla daha fazla rakiplerine oyununu kabul ettireceğini vurgulayan Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"Kazanarak üstüne koyacağız. Zenit maçında kazandığımız oyun bize fazlasıyla moral verdi. İnsanların güven kazanmasında etkin rol oynadı. Hedefimiz tur atlamak, bunu başarabilecek mücadeleyi koyarak tekrar güven kazandık. Fenerbahçe'yi olması gereken yere taşıyacağız."

Maçtan önce sakatlık geçiren ve kadrodan çıkarılan Tolgay Arslan'ın durumunu da anlatan Yanal, "Tolgay Arslan'ın durumu yarın belli olacak. Zaten bu hafta cezalı. Bir sonraki maça yetişebilir ama yarın netlik kazanacak. Belki bir hafta 10 gün olabilir ama kesin bir şey söyleyemem. Riske etmek istemedim." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Rus gazetecinin Martin Skrtel ile ilgili sorusu üzerine oyuncusunu öven Yanal, Zenit'in ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'la ilgili soruyu ise cevaplamayı unuttuğu hatırlatılınca, "Bizde çok hızlı değişiklikler olduğu için unutuyoruz. Kendisi Zenit'te Avrupa şampiyonluğu yaşamış, değerli büyük bir hoca." şeklinde konuştu.