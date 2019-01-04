OZAN KABAK'TA MUTLU SON

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 09:33

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.

Galatasaray'la olan sözleşmesinde "7,5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Ozan Kabak'la ilgili olarak geçen günlerde bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, "Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından teknik direktör Fatih Terim ve Ozan Kabak arasında bir görüşme gerçekleşti ve genç futbolcunun devre arasında ayrılmaması kararı çıktı!

FATİH TERİM: BAŞKA ÜLKERE GİTME ZAMANI GELDİĞİNDE İZİN VERİRİZ

Fatih Terim, Ozan'ın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

“Galatasaray Akademisi’nin, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum hatta bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi bizim için, Galatasaray için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray’a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence. Ozan’ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil.”