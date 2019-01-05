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OZAN TUFAN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, altı aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 09:09
OZAN TUFAN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşan sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ı da Alanyaspor'a gönderiyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Ozan Tufan, Alanyaspor'a transfer olabilmek için maaşının bir kısmından feragat ederken 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin yarısını Alanyaspor, kalan kısmını ise Fenerbahçe ödeyecek.

Sezonun ikinci yarısını Akdeniz ekibinde geçirecek olan Ozan, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

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