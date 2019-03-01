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ÖZERSAY ABU DHABI’DE

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konsey toplantısına katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’ye gitti.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 13:04
ÖZERSAY ABU DHABI’DE

Özersay, sosyal medyada paylaştığı bilgide, Abu Dhabi’deki toplantı vesilesiyle farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını kaydetti.

Özersay, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bu yıl örgütün üyesi olmamasına rağmen onur konuğu olarak konuşma yapmak üzere Hindistan Dışişleri Bakanı’nı da davet ettiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini” vurguladı.

 

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