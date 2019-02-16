ÖZERSAY, BÖLGE ZİYARETİNDE SALDIRIYA UĞRADI

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 08:53

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'a, Aşağı Bostancı'ya bu akşamki ziyareti sırasında saldırıda bulunuldu. Toplantı öncesinde Yalova Spor Kulübü'ne giden şahıs, sandalyelerle lokalin camlarını kırdı.

Özersay saldırının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir." dedi.

YUKARI BOSTANCI'DA ŞİKAYET ETTİ, AŞAĞI BOSTANCI'DA SALDIRDI

Özersay, beraberindeki 3 milletvekili, Hasan Büyükoğlu, Erek Çağatay ve Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Güzelyurt İlçe Başkanı Reşat Kansoy'la birlikte önce Yukarı Bostancı'da halkla biraraya geldi. Aşağı Bostancı'da saldırıyı düzenleyen T.G. adlı şahsın, Yukarı Bostancı'daki toplantı sırasında da gece kulübü izni iptal edildiği için şikayette bulunduğu, Özersay'ın da bu kişiye, yasalar çerçevesinde hareket edildiğini anlattığı kaydedildi.

Özersay ve beraberindeki vekiller Yukarı Bostancı'dan sonra, Aşağı Bostancı'da toplantının yapılacağı Yalova Spor Kulübü lokaline gitti. Özersay ve vekillerden önce lokale giren T.G. toplantının yapılmasını engellemek için, kulüp içerisindeki eşyaları dağıtıp, sandalye ile pencere camlarını kırdı.

Özersay ve beraberindeki heyet, toplantıyı yapmadan bölgeden güvenli bir şekilde ayrıldı.

Olay sırasında bir vatandaşın kırılan camlardan dolayı yüzünden hafif yaralandığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, saldırının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak iyi olduğunu duyurdu.

"İYİYİZ, SAĞLIĞIMIZ YERİNDE... BİZİM İÇİN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS"

Özersay'ın, kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurguladığı açıklaması şöyle:

"Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir."