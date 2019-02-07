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ÖZERSAY, KİPRİANU İLE BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 19:24
ÖZERSAY, KİPRİANU İLE BULUŞTU

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Özersay, şunları söyledi:

“Bugün AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda aynı yaklaşımlara ve görüşlere sahip olmayabiliriz ancak bu birbirimizi doğru anlamak için sağlıklı bir diyalog kurmamıza engel değildir. Geçtiğimiz günlerde benimle ilgili olarak da yapmış olduğu bazı yorumlar vardı, hem tam olarak düşüncesinin ne olduğunu anlamak hem de kendi vizyonumu daha doğru anlatabilmek için konuştuk. Bence gayet de iyi yaptık”.

 

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