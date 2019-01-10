ÖZERSAY, WASHİNGTON'DA

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:49

Özersay, ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bazı üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Ardından da Beyaz Saray'da, Başkan Trump'ın ekibinden bazı yetkililerle görüşmeler yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Washington temasları kapsamında, ilerleyen saatlerde Amerikan Kongre Üyeleri ile görüşecek.

Özersay'ın bugünkü önemli temaslarından biri de özellikle enerji ve güvenlik konularında, dünyanın en prestijli düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde katılacağı toplantı olacak.

Özersay, Atlantik Konseyi'nde Kıbrıs Konusu'ndaki son gelişmeler, BM Barış Gücü'nün görev süresi ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz konularında bir sunum gerçekleştirecek ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.