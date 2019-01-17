"ÖZETLE BAŞARISIZ OLDUK"

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:26

Koç, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Damien Comolli, Ersun Yanal ve futbola dair de önemli açıklamalar yaptı. Cocu ve Koeman'la iyi aldıklarını söyleyen Koç, Damien Comolli'nin futbolda tek patron olduğunu dile getirdi. "Ersun Yanal'ı iyi ki göreve getirdik" diyen Koç, "Hatalar yapmış olabiliriz ancak dönmesini bilen insanlarız" ifadelerini kullandı. Devre arası transfer dönemine değinen Koç, Aatif'ın takımdan ayrılmasını istediğini dile getirdi. Stoper, merkez orta saha, iki kanat ve forvet olmak üzere 5 bölgeye devre arasında transfer yapmak istediklerini söyleyen Koç, mali duruma ayrı parantez açtı. "London Football Exchange" adlı bir kurumla anlaşma yapmaya yakın olduklarını vurgulayan ve bu sayede düşük maliyetle yeni krediler alabileceklerini söyleyen Koç, bir kampanya başlatacaklarını, bununla yeni kaynaklar yaratabileceklerini dile getirdi. UEFA ile 31 Ocak'ta toplantı yapacaklarını da vurgulayan Koç, altyapı tesisleri, pilot kulüple ilgili planlarını da anlattı. Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

6 AYLIK GÖREV SÜRECİ NASIL GEÇTİ?

"Göreve gelmemizin ardından hem finansal hem kurumsal ve hem de sportif olarak kulübün içine girdiğimizde röntgen çektik ve daha fazla bilgi sahibi olduk. Fenerbahçe binlerce çalışanı olan çok büyük bir camia. Bu yapıyı kavramak, finansal ve hukuki açıdan ne gibi sıkıntılar olduğunu öğrenmek çok önemliydi. Dışarıdan bilgi sahibi olmak farklı, içeriden öğrenmek çok farklı bir şey"

"ŞİKE KUMPAS DAVASI"

"BU SÜREÇ MAALESEF ÇOK UZADI"

"Önemli bir dava. İki dava var, bir bizim Yargıtay'da devam eden davamız bir de bize saldıran, kumpas kuranlara açılmış dava. Bu davaları takip ediyoruz, camiaya iletmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bizim için daha da önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç maalesef çok uzadı. Hukukçu olmayan biri olarak, bu süreçte kulüpte olan ve şu anda başkanlık yapan biri olarak maalesef bu kadar uzamasına anlam vermekte ciddi şekilde zorlanıyorum. Fenerbahçe, milyonlara hitap eden bir camia. Bir konu var ki bu camianın her birinin ortak düşündüğü nokta, 3 Temmuz'da bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu camia dimdik ayakta durdu, bundan sonraki süreçte de duracaktır. Yönetim biz oluruz, başkası olur, dik durmaya devam edilecektir. Zamanında Başkanımızın da dediği gibi Türkiye'de bu konuda ayakta duran, sokağa dökülen ilk Fenerbahçe'dir. Bugünlerde atıp tutmak kolay, o zaman değildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız, gücümüz yettiği kadar da sesimizi yükselteceğiz"

"Fitne, fesat, iftira, ülkemizde ne yazık ki yaşam tarzı haline geldi. Biri bir yalan söylüyor, doğrusunu ispatlayana kadar canınız çıkıyor. Bu haftaki duruşmaları Alper Pirşen bey takip etti, kulüp televizyonlarımızda da açıklamalar yaptı. 'Bu dava kaybedilse de önemli değil' dediği iddia ediliyor, 30 dakikalık bir süreçte 30 saniyelik bir cümleyi cımbızla çekti. Alper Beyin anlatmak istediği 'Bu dava usülden bozulursa da moralinizi bozmayın, bunun bir hukuki kıymeti harbiyesi yoktur. Önemli olan esastan bozulmasıdır' Bunu anlatmaya çalıştı. Davamız daha önce usülden bozuldu. Yanlış adres gibi çok detay konular... Yönetimimizin duruşunu anlatmak abesle iştigal geliyor. Adaylık sürecinde beni FETÖ'cü ilan etmeye kalktılar, BİMER, CİMER'e şikayet ettiler. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"

"HATALAR YAPMIŞ OLABİLİRİZ ANCAK DÖNMESİNİ BİLEN İNSANLARIZ"

"Gemiyi yürütmek, daha fazla borçlanmamak için ilk 7 ayda ciddi bir kaynak yarattık, sağ olsun taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı. Hem Fenerium'larda hem kombine satışlarında... İhtiyacımız olan kaynakları yaratma konusunda gayret gösterdik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu çağda sosyal medya diye bir şey var. Geçmişi konuşmaya, enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak Fenerbahçe'yi umut dolu yarınlara götürmeyi hedeflerken Fenerbahçe'yi iyi anlatmaya da önem verdik. Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz ancak hatalarımızdan dönmeyi bilen insanlarız. Bugüne kadar mali ve hukuki açıdan yapmış olduklarımız bunlar"

FUTBOLDAKİ BAŞARISIZLIK...

"ÖZETLE BAŞARISIZ OLDUK"

"Futbolda başarılı olmayınca diğer alanların önemi kalmıyor. Özetle futbolda başarısız olduk diyebiliriz, diyebilmeliyiz. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik. Bir felsefemiz vardı. Geleceğe dönük yatırımlarla takımı gençleştirmek, averaj maaşları düşürmek, takımı gençlerle kurarak etrafına 3-4 tecrübeli oyuncuyla tek tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip satmak istiyorduk. 40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik. Hatalı olduğumuzu da görüyoruz. Hollanda'da, Avrupa'daki başarıları daha iyi sorgulayabilmeliydik. Maalesef hocamız ülke şartlarını anlamakta zorlandı. Biz ona zaman verdik, pek çok kırılma maçı oldu. Kırılma maçlarında arkasında da durduk. Biz bu sene 'şampiyonluk' demiyorduk, geleceğin takımını düşünüyorduk. Buna rağmen puan tablosu kabul edilebilir gibi değildi. 47 yaşındaki Phillip Cocu ileride çok büyük bir takımda çok büyük bir kariyer yapacaktır. Temmuz ayında Barcelona Başkanı, Cocu'yu seçmemden ötürü bizi tebrik etmişti. Zamanında onların da listesine girmiş. Cocu bizde olmadı, inanıyorum ki ileride başarılı olacaktır."

COCU'NUN TAZMİNATI VE ERWIN KOEMAN

"Üç yıllık bir tazminat söz konusu değildi, bir yıllık tazminat vardı. İki aylık alacağı da vardı, onları da bıraktı biz de teşekkür ederek iyi şekilde ayrıldık. Akabinde acele etmedik, Erwin ile devam ettik. Ona da teşekkür plaketi verdik. Ankaragücü maçının ardından 'Takımı yarın idmana çıkarabilir misin?' dedim, rahat bir şekilde reddedebilecekken kabul etti. Zor zamanlarda liderlik ettiği için kendisine teşekkür ettik. Cocu ayrıldıktan sonra bir televizyon kanalında 2 gün boyunca tanıtım dönüyor, 'Cocu ile konuştuk, Ali Koç için ne diyor, ne dedi' falan. Cocu'yla konuştum bana; 'Bir adam yanıma geldi, fotoğraf çektirdi. Kimseyle röportaj yaptırmadım' dedi"

ERSUN YANAL DÖNEMİ VE DAMIEN COMOLLI...

"DAMIEN COMOLLI, FUTBOLUN TEK PATRONUDUR"

"Ersun Yanal konusunda tenkit ediliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Ersun Yanal'ın sadece sahada değil, saha dışında yapacakları da çok çok önemliydi. Bir enerji kattı. Kim ne derse desin bu takım, bu noktada olacak bir takım değil. Yanal ve ekibi de güzel bir hava getirdi. Fenerbahçe ruhu açısından canlanmaya ve enerji verilmeye ihtiyacımız vardı. Ersun Yanal'ı da iyi ki getirmişiz. Damien'ın işi de hafifledi... 'Damien Comolli'nin işine son verildi' gibi bir şey yoktur. Futbolun Fenerbahçe'de tek patronu sportif direktördür ve sportif direktör de Comolli olduğu için tek patron odur. Volkan Ballı’yı tekrar kulübe getirdik. Kendisini tanıyanlar ve kulübümüze katkısını bilenler bilir. Sayın Ballı da bizimle birlikte olacak takımla beraber. Yönetimden de Selahattin Baki kardeşim de futbolla direkt ilgili yönetim kurulu üyesi oldu. Kendisi Sheffield United yönetiminde yer almış, futbolu iyi bilen, tribünden gelen tribün çocuğudur. Kendisini tanıyanlar nasıl Fenerbahçeli olduğunu da bilir”"

TRANSFER...

"Taraftarımız büyük bombalar bekliyor bizden ancak biz bu akşam ancak ipuçları verebileceğiz. Hiçbir transfer, imza atılmadan bitmiş değildir. Zaten en iyi iş de bitmiş iştir. Yarattığımız 115 milyon Euro'luk kaynaktan 1 kuruşunu transfere harcamadık. İstemez miydik 40-50 milyon Euro'luk transfer harcaması yapalım ancak bugünlere bu nedenle geldik. İstesek de ayıramazdık çünkü FFP var. Zaten bunu yok sayıp, bu paraları transfere harcamak Fenerbahçe'ye ihanet olurdu"

"TRANSFER PİYASASI 6-7 SENEDE ÇOK DEĞİŞTİ"

"Ersun hocamızın da değindiği gibi Sow geldiği zaman 10 milyon Euro'ya geldi. Fransa gol kralıydı. Bugün Fransa gol kralını getirin bakalım kaç paraya geliyor? Aynı şekilde Güiza İspanya gol kralı olarak 14 milyon Euro'ya geldi. Bugün kral kaç paraya gelir İspanya'dan? Transfer ekonomisi çok değişti"

"İLK YARI NEDENİYLE MAHCUBUZ. BU FORMALARI BİZE GİYDİR, BU TAKIM DAHA FAZLA GOL ATAR"

"İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı mahcubuz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize ve takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Ama bir şey var ki, en kötü senaryoyu çizin deseler, kimse bu senaryoyu çizemezdi. Bir suç varsa suç bizdedir. Bu formanın içine seni-beni koy, daha fazla gol atar, daha fazla puan alır. Slimani gibi bir oyuncunun 25-26 şutunun hiçbirinin kaleyi tutmaması, beceriksizlikle anlatılacak bir şey değil. Erzurumspor maçında son dakikada yediğimiz bilardo golünü bana kimse izah edemez. Slimani'nin tek gol atmış olması izah edilebilecek gibi değil. En az gol fırsatı veren, en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Çoğu istatistikte ilk beşte yer alıyoruz. Bu kötü olarak da yansıtılabilir ama sonuç ortada. İnsan bir hafta sonunu çoluğu, çocuğuyla rahat geçirmek istiyor olabilir ancak... Antalyaspor maçı... Tek kale oynadık. Olmadı mı olmuyor. İnşallah Ersun hocamızla beraber yeni takım ruhu, yeni enerjiyle farklı olacağız. Bu sezon evet kaybedilmiştir ancak bu sezondan da kazançlar olabilir, geleceği inşa etmek adına..."

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ

BARIŞ ALICI, OZAN TUFAN, YİĞİTHAN GÜVELİ...

"Barış önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'ye hizmet edecek olağanüstü bir yetenek. 1,5 sene değil, yarım sezonluk gitti ve maaşıyla kiraladık. Ozan Tufan olağanüstü vaka. Zaman zaman kilo alıp verse de inanılmaz bir fizik gücü var. Genç yaşta çok ileri noktalara geldi, belki de sorun buydu. Bu sezon ya da geçmişte verebileceği katkıyı veremedi. Sezon başında ilk gün kampına gittiğimizde ilk giren oyuncu Ozan Tufan'dı. Özel hoca tutmuş, sekiz kilo vermiş, inanılmaz fit, inanılmaz arzuluydu. 'İlk transferimiz sensin' demiştik, maalesef olmadı. Son konuşmamızda da 'Sana böyle söylemiştik olmadı, sana inanıyoruz. Sergen hoca sana inanıyor, bunu kullan' dedik. Yiğithan bizim evladımız, satın alma opsiyonu Fenerbahçe'dedir. Umarım bol bol oynar ve bir gün Fenerbahçe'ye geri döner"

"Aatif, hocamızın ricası sonrasında affedildi ve kendisini isteyen kulüpler var. Çaykur Rizespor'a gitmesini uygun gördük, anlaştık ama ne yazık ki Aatif anlaşamadı. En kısa zamanda anlaşmasını bekliyoruz."

"Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a teklif ettiğimiz gibi haberler dolanıyor. Şener'i hiçbir kulübe, menajere, kendisinin bilgisi olmadan önermedik. İnşallah onun da sözleşmesini uzatacağız. Skrtel için de sözleşme uzatma görüşmeleri yapacağız"

"Kiralık oyuncularımızı da gördüğünüz gibi önümüzdeki sezon aramızda olmayacak birçok oyuncu var. Bu kadar çok oyuncunun ayrılabilecek olması hem fırsat hem tehlike. Kiralık oyuncularımızdan hocamız Andre Ayew'in kalmasını istiyor. Opsiyonunu almamız mümkün değil. Takımının Premier Lig'e dönüp dönemeyeceği de önemli"

HANGİ BÖLGELERE TRANSFER YAPILACAK?

"Mor ile gördüğünüz bölgelere devre arasında transfer yapmak istiyoruz. 5 pozisyonun en az üçüne ve mümkünse de dördüne oyuncu transfer etmek için görüşmelerimiz oluyor. Verebilecek haberlerimiz de var ancak vermeyelim çünkü en iyi iş, bitmiş iştir. Hocamız da orta sahayı güçlendirme niyetinde.

"TOLGA CİĞERCİ'YE 1 KURUŞ ÖDEMEDİK, DÖNENE KADAR DA ÖDEMEYECEĞİZ"

"Tolga Ciğerci konusunda tenkit görüyoruz, ayrı parantez açmak lazım. Bugüne kadar 1 kuruş para ödemediğimiz, sahalara dönene kadar da ödemeyeceğiz. Peki neden böyle bir iş yaptık? Kendisini en iyi ayak doktoruna ABD'ye gönderdik. Bu sakatlıkta şöyle bir şey ya futbol hayatı bitiyor ya da sahalara dönüyor. Bu sıkıntılı süreçte yanında oluyoruz. Sahaya döndürebilirsek çok örnek bir hikayeye imza atmış olacağız, Fenerbahçe'ye de çok büyük katkısı olacaktır. İnanıyoruz ki iki aya sahalara dönecek noktaya gelecek"

"ZAMAN VE ŞARTLAR OLUŞTUĞU TAKDİRDE TAKIMLARINDAN AYRILMAK İSTEYEN OYUNCULARIN BİZE KATILMASI MÜMKÜNDÜR

"Fenerbahçe her daim bir cazibe merkezi olmuştur. Böyle bir dönemde Türk oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmek istemesi de bu nedenle normal. Biz gücümüz yettiğince yükümlülüklerimizi yerine getirmek için var gücümüzle savaşıyoruz. Zemin ve şartlar oluştuğu takdirde, takımlarından ayrılmak isteyen oyuncuların bize katılması mümkündür"

ALTYAPIYA İLİŞKİN...

"Cebrail Akbulut'u hocamız A Takım'da görmek istedi. Cebrail Akbulut ismini de yakında göreceksiniz. U21 takımımızda oynuyordu. Önemli olan ortalama yaşın 24.5-25 noktasına gelmesi. Daum dönemindeki gibi kilit tecrübeli oyuncuların yanına gençleri yerleştirip bir omurga oluşturmak hedefimizden bir santimetre bile sapmadık. 2018-2019 sezonunda bugüne kadar altyapıdan 10 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladık. Baştan aşağıya tüm Türkiye'de de herkes bu noktaya gelmek durumunda. Transfer politikamızda bir değişiklik yoktur. Fenerbahçe her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Zaman içinde şartlar oluştuğu takdirde takımlarından ayrılmak isteyen oyuncuların dahil olması mümkündür"

"VOLKAN KENDİSİNE YAKIŞAN YAPTI VE DÖNDÜ"

""Söz konusu Fenerbahçe menfaatleriyse bizde inatlaşma olmaz. Ama buna rağmen bir adım atmamıştı. Üzüldüğünü de biliyordum. Ben de üzülüyordum. Volkan konusunda Ersun hoca geldikten sonra takıma geri dönmek istediğini ifade etti. Hocamız ve bana mesaj yolladı. Hocamızla durumu istişare ettik ve uygun gördük. Dönmesi için ne yapması gerektiği ortadaydı. Volkan Demirel kendisine yakışanı yaptı ve takıma geri döndü"

"ERSUN YANAL DEFTERİNİ KAPATIN' DERKEN SAHA DIŞINI KASTETMİŞTİM"

"Ersun Hoca ile uzun vadeli planlar yapamayız demiştim ama Cocu ile yaşanan süreçten sonra farklı bir yapılanmaya ihtiyaç oldu. Kırılma anlarını Cocu ile aşamadık ve değişikliğe gitmek zorundaydık, bir Türk antrenör olması gerekiyordu. Ersun Hoca en doğru insandı çünkü saha dışında da yapılacak işler vardı. Ersun hoca defterini kapatın derken, onun yaşattığı şampiyonluktan sonra nasıl keyif aldığımızı da söyledim. Konu saha içiyle ilgili değildi. Başka hususlar vardı. Ben bunu Ersun hoca için de bir şans olarak görüyorum, kendisi averajla 16 ay çalışmış. İnşallah çok istediği 4. yıldızı burada takar ve uzun yıllar burada çalışır. Artık bu camianın mutluluğa ihtiyacı var. Hocamızın bilimsel yaklaşımları, oyun anlayışı, ekibi, gençlere verdiği değer, iletişimdeki pozitif yapısı bize büyük katkı sağlayacak. Bunu Ersun hoca için de fırsat olarak görüyorum. Artık o da Fenerbahçe'de çok uzun yıllar kalacak durumda olmalı. Umarım da olacak"

"Üzülerek, utanarak söylüyorum ki mevcut durumdaki tesislerimiz ve imkanlarımız Fenerbahçe markasına yakışır düzeyde değil. Bunları düzeltmek zorundayız. 2 sene sonra altyapımızda bir gelişme olmazsa bizi eleştirin. Yepyeni bir kadro kurduk. Scout ekibimizin başına da Altınordu'nun scouting liderini getirdik. Ben 3 yıllık bu dönem içinde, 7-9 sahalık bir altyapı tesisi yapacağımı vaat ediyorum. Devletten bize bir arazi tahsis etmesini istedik. Bu yeni tesislerin maliyetini kulübe yüklemeyeceğiz"

"PİLOT TAKIMIMIZ OLMALI"

U21 Ligi seneye kalkıyor. Doğru veya yanlış onu daha sonra tartışırız ancak başka bir şey bulmak zorundayız. Umarım TFF, küme yükselmemek şartıyla alt liglerden bir takım satın almamıza engel olmaz. Üst lige çıkmamak şartıyla bizim gibi takımlara alt liglerden takım sahiplenme hakkı verilmeli. Balkanlar, Almanya ve Portekiz’de pilot takım almak istiyoruz"

LONDON FOOTBALL EXCHANGE ANLAŞMASI VAR MI?

"Gelirleri temlik ederek kulüplere kredi sağlayan bir kuruluş. Biz zaten aynı şeyi yapıyoruz ancak bu kuruluştan alacağımız kredilere baktığımızda bu kuruma ödeyeceğimiz maliyetle diğer ödeyeceğimiz maliyetler yarı yarıya. Görüştüğümüz doğrudur, hatta imza aşamasına noktasına vardık. Oradan aldığımız krediyle mevcut bir kredi ödenerek kaldırılacak temlikle birkaç milyon Euro'luk bir kaynak yaratmayı amaçlıyoruz. TFF ile TBB arasındaki anlaşmada da frene bastık, orada ne olduğunu tam olarak anlamak istiyoruz."

"TÜRK FUTBOLUNDA MALİ DEVİM" ANLAŞMASINA DAİR

"TAM OLARAK ANLAMADAN YORUM YAPAMAYACAĞIM"

"Biz bu anlaşmayı sonuna kadar destekliyoruz. Ziraat Bankası önderliğinde TBB, TFF ve devletimizin el atması olumludur ancak projenin tam detayları henüz kesinleşmediği için daha fazla yorum yapamayacağım. Türkiye dünyada marka olacaksa sportif ve bilhassa futbolda marka olabilmeli. Dolayısıyla kalıcı bir çözüm ve sürdürelebilir bir yapı için doğru dizayn edilmeli ve tüm paydaşların içinde olması lazım. Alelacele çözümlerden ziyade buraya nasıl geldiğimizi düşünmeliyiz. Bugünkü sorun, anladığımız kadarıyla burada herhangi bir hibe söz konusu değil, borçların yeniden yapılandırılması söz konusu. Bir banka yönetim kurulu başkanı olarak biz zaten bunları müşterilerimize yapıyoruz, ilave krediler veriyoruz. Başka sektörlere yapılırken futbola yapılması da gayet doğal. Bu şartlar sağlandığı takdirde rekabet kısıtlamaları (Şartlar olarak transfer sınırlamaları, gelir gider sınırlamaları, yabancı oyunculara getirilecek sınırlamalar, altyapı oyuncuya getirilecek kontenjan) olur ve inşallah meyveler verir. En büyük sorun giderlerimizin gelirlerimizin çok üzerinde olması. Bunu borçla kapatmaya çalışıyor ve faiz sarmalına giriyoruz. Bir senedir bunu söylüyorum"

"FENERBAHÇE'YE ÖZEL MUAMELE YAPTIRABİLECEK GÜCÜM OLSAYDI, BUGÜN 17. SIRADA OLMAZDIM"

"Cumhurbaşkanımıza bir ziyaretim oldu. Biraz gecikti, takvimler uymadı. Cumhurbaşkanımızın Türk sporundaki yeri önemli. AK Parti döneminde spora büyük yatırımlar yapıldı. Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine sohbet ettik. Kendisi de çok iyi bir Fenerbahçeli. Bugün Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik, yarın başka bir parti lideri, bakanımız olur. Bizim gizlimiz saklımız yok. Benim iş hayatımdaki konumum sebebiyle siyasetle, bürokrasiyle görüşmemden daha normal bir şey olamaz. Tüzüğümüze baktığımızda benim kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil etmek için devletle görüşmem görevlerim içinde. Bu görüşmeleri siyasete bağlamak akıl dışı. Ekrem İmamoğlu beni ziyaret etti. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da ziyaret etti. Aday olan birinin bu 3 büyük takımla görüşmesinden normal ne olabilir? Diğer kulüpleri ziyaretine kimse bir şey demedi, burada art niyet var. Benim kampanyam boyunca da karalamalar oldu. Siyasete gireceğimi iddia ettiler. Benim siyasetle yakından uzaktan işim olmaz. Dolayısıyla her türlü partiden her türlü görüşten insanlarla biz konumumuzdan dolayı muhatap oluruz. Fenerbahçe'yi de başkan olduğum sürece siyasete sokmam."

"Burada beni rahatsız eden bir konu var. Ben Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettim. Bu uygulama, Fenerbahçe'ye özel bir uygulama gibi algılandı. Keşke öyle bir şey olsa da Türkiye Bankalar Birliğini ayağa kaldırıp Türk futboluna çare olacak konuma getirsem. Fenerbahçe, son 10 yılda devlete 1 milyar lira vergi ödedi. Bu iddiaları ortaya atanlar, kim ne kadar vergi ödemiş, kimin vergileri affedilmiş baksın. Bilhassa vergi aflarına baksınlar. Fenerbahçe, stadını ve basketbol salonunu kendi imkanlarıyla kendisi yapmıştır. Devletimiz pek çok büyük, küçük kulübe stat hediye etmektedir. Hepimiz benzer finansal sorunlar yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe 2011'de 5 branşta da şampiyon oldu. Rakiplerinin sportif ve finansal açıdan fersah fersah önündeydi. FETÖ kumpası geldi ve en başarılı dönemimizde saldırıya uğradık. Kulübün çıkarları gasp edildi. FETÖ'nün bize saldırısına rağmen diğer kulüplerle benzer hatta belki de daha iyi durumdayız. Bize bu çamuru atan veya iddiada bulunanların 10 kere düşünmesini istiyorum."

"Fenerbahçe son 10 yılda devletimize 1 milyar TL vergi ödemiş bir kulüptür. İddiaları ortaya atanlar, hangi kulüp ne kadar vergi ödemiş, ne kadar vergi affı almış bakmalarında fayda var. Stadını ve salonunu kendi imkanlarıyla yapmış tek kulüptür. Bugün devletimiz pek çok büyük-küçük kulübe stat inşa etmektedir."

"BİR KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ"

"Bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayda 5-10 lira verebilecek insanlardan tutun, tek seferde 500 bin, 1 milyon verebilecek insanları bir araya getirin, Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmamasını sağlayacak duruma gelmesi için bir kampanyaya başlayacağız"

UEFA ANLAŞMASI NE DURUMDA?

"31 Ocak'ta UEFA ile önemli bir görüşmemiz var. Diğer kulüpler gibi Fenerbahçe de denk bütçe kurallarına uymadığı için UEFA ile FFP konusunda bir uzlaşmaya gitmek zorunda kalmıştı. FFP anlaşmasının iki ayağı var. Birincisi, satışlardan elde edilen kar kadar transfere para harcama yetkisi. Bir de 4 yıllık anlaşma sonunda 30 milyon euro zarar limitiniz var. Biz üçüncü yılı bitirdik. Üçüncü yıl itibarıyla 90 milyon euro gerideyiz. Bizim bu sene 60 milyon euro kar etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezon biz bu konuda cezalandırılacaksak, o zaman sadece Süper Lig'e bakmak durumundayız. Bu durumda takıma daha fazla yatırım yapacak konumda oluruz"

"GEREKİRSE GÖZÜMÜZÜ KARARTIRIZ, AVRUPA'YA GİTMEYİZ" AÇIKLAMASI

'Gözümüzü karartma' konusuna gelirsek... Satış - alış limitinizi aşarak oyuncu alsanız bile o oyuncuyu Avrupa listesine yazdıramıyorsunuz. Bu da bir yatırım yaklaşımı... 'Ben Türkiye için oyuncuyu alacağım, Avrupa'da oynatmayacağım' da diyebilirsiniz. Bu şartların bizi nereye götüreceği ve gözümüzü ne kadar karartabileceğimiz, 31 Ocak'taki toplantı ve ondan sonraki süreçte yapılacak toplantılarla netleşecektir. Biz bir sermaye artışı yaptık. Buradan gelen para, Futbol A.Ş.'ye girdi. Biz, bu miktarı UEFA'nın gelir olarak kabul edip etmeyeceğini sorduk. Hissedarlar dernek yapısı altında muamele gördükleri için, bu konuda UEFA'nın da henüz bir fikri yok. İlk intibamız, sermaye artışının 3'te 2'lik kısmını gelir olarak sayabilme imkanlarının olduğu yönünde. Dolayısıyla bizim FFP konusundaki 60 milyon euro'luk açığımızın azalma ihtimali de var"

"Bu sözüm oraya buraya çekildi. Önümüzdeki sezon cezalandırılacaksak, o zaman sadece yerel lige bakmalıyız. Limiti aşarsanız, oyuncu alsanız dahi Avrupa'ya yazdıramıyorsunuz. Gözümüzü ne zaman karartacağımız 31 Ocak'taki toplantıdan sonra netleşecek"

BASKETBOL ŞUBESİNİN MALİ YAPISI

"Türk sporunun, Fenerbahçe camiasının iftihar edeceği bir erkek basketbol takımımız var. Bizden önceki yönetime de şapka çıkarmak ve tebrik etmek lazım, bu tohumları attığı için. O dönem Sayın Obradovic'i kazandırılırken Semih bey de yönetimdeydi. 30 milyon Euro bütçeli bir erkek basketbol takımı... Doğuş sponsorluğu varken 11 milyon Euro, yeri gelmişken hem Doğuş hem de Ülker grubuna teşekkür edelim. 11 milyon Euro'luk açık bu sene 15 milyon Euro. Sayın Obradovic bizimle devam ettiği sürece, bu bütçeleri o veya bu şekilde sağlayacağız. Büyük konuşmamak lazım ama devam ettirmek için çalışıyoruz. Obradovic'in takımdan ayrılması şu an söz konusu değil. Zaten gelecek sezon da sözleşmesi devam ediyor"