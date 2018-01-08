Özgürgün inci pars ile evlendi

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 16:54

Gazeteci Sefa Karahasan Twiterr hesabında Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün İnci Pars ile evlendiğini ve Pars’ın dün akşam eşi olarak Başbakan’ın yanında yer aldığını yazdı..

İşte o paylaşım: Başbakan @Hseyinzgrgn İnci Pars ile evlendi. @inci_pars Hanım, Başbakan’ın eşi olarak yanında yer aldı Sefa Karahasan’ın verdiği bilgiye göre Başbakan Özgürgün İnci Pars ile dört gün önce evlendi.

Başbakan Özgürgün partisinin seçim zaferi kazanması sonraaında dün akşam yaptığı konuşmada Pars, Özgürgün’ün yanında eşi olarak duruyordu.