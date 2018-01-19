Özgürgün istifasını akıncı'ya sunuyor

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:04

ÖZGÜRGÜN, İSTİFAYI AKINCI’YA SUNACAK

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na geldi. Saat 10.30’da başlayan görüşmenin ardından, Başbakan Özgürgün ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın basına açıklama yapması bekleniyor.

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP 2 milletvekili çıkardı. 22 Ocak Pazartesi günü milletvekillerinin Cumhuriyet Meclisi’ndeki yemininden sonra hükümet kurma çalışmaları resmiyet kazanacak. Mustafa Akıncı’nın hükümetin istifanın ardından yeni hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümetin görevde kalmasına ilişkin yetkilendirme yapması bekleniyor.

Daha sonra partilerle resmi istişareler başlayacak. Anayasa’nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevi, gerekli çoğunluğu sağlayıp hükümeti kurabilecek grup başkanına ya da milletvekiline verilecek. UBP-DP hükümeti göreve Nisan 2016’da başlamıştı. Hüseyin Özgürgün, kabinede başbakan olarak yer alırken, Serdar Denktaş Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı; Tahsin Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanı; Kutlu Evren İçişleri Bakanı; Sunat Atun Ekonomi ve Enerji Bakanı; Hamza Ersan Saner Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; Fikri Ataoğlu Turizm ve Çevre Bakanı, Özdemir Berova Milli Eğitim ve Kültür Bakanı; Faiz Sucuoğlu Sağlık Bakanı; Nazım Çavuşoğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı; Kemal Dürüst Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Berova’nın bir süre önce DP’den istifa etmesiyle Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na vekalet etti.