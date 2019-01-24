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ÖZYİĞİT BAY-SEN YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:26
ÖZYİĞİT BAY-SEN YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, görüşmede, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının geçmişten gelen sorunlarını Bakan Özyiğit’e aktarırken, gelinen süreçte BRT’nin yeni yasasının tamamlanarak hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, ülkenin güzide kurumlarından biri olan BRT’nin tüm toplumun sesi konumunda olduğunu ifade etti.

BRTK Yasası’nın uzun yıllardır tartışıldığını belirten Özyiğit, yıllardır bekletilen BRT Yasası’nın 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yaşam bulması ve BRT’de huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması amacında olduklarını kaydetti.

 

 

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